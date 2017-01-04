Girne'de hırsızlık

Girne’de, İlker Kalkan Sokak üzerinde bulunan Erol Yemenici’ye ait evden bir adet deri mont ve mont içerisinde muhafaza edilen 2 bin 500 TL nakit paranın P.T.B.(K-37) tarafından çalındığı tespit edildi. P.T.B tutuklandı.

Yine Girne’de. M.O.’nun (E-21), birlikte aynı evde kaldığı ev arkadaşı Mehmet Ali Karataş’a ait para cüzdandı ile içerisinde muhafaza edilen kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı, sürüş ehliyeti, kredi kartı ve 1000 TL ile 110 ABD Doları nakit parayı çaldığı tespit edildi. M.O tutuklandı.