Girne’de hırsızlık

Polis Bülteninde yer alan habere göre; 24.12.2018 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Carob isimli restoran içerisinden 8280TL nakit para, 1 adet I Phone 5 marka cep telefonu, 2 adet Samsung J2 marka cep telefonu, 1 adet Casper marka laptop, iş yerine ait güvenlik kameraları görüntülerini içeren kayıt cihazı ve iş yeri sahibi adına ısdar olunan 2 adet kimlik kartı çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Y (E-25) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.