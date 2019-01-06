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Girne’de hırsızlık

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1 kişi tutuklandı
Girne’de hırsızlık

Polis Bülteninde yer alan habere göre; 24.12.2018 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Carob isimli restoran  içerisinden 8280TL nakit para, 1 adet I Phone 5 marka cep telefonu, 2 adet Samsung J2 marka cep telefonu, 1 adet Casper marka laptop, iş yerine ait güvenlik kameraları görüntülerini içeren kayıt cihazı ve iş yeri sahibi adına ısdar olunan 2 adet kimlik kartı çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Y (E-25) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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