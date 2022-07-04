  • BIST 2.470,23
  • Altın 977.631
  • Dolar 16.8164
  • Euro 17.5522
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Girne'de Hırsızlık

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Hırsızlık

19.02.2022-09.04.2022 tarihleri arasında, Girne’de, D.J.C.(E-49)’nin, GKRY üzerinden kargo ile Filipinlere göndermek için dokuz ayrı kişiden almış olduğu muhtelif paketleri göndermeyip, kargo ücreti olarak konu şahıslardan aldığı toplam 1440 Euro nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs 03.07.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu30 Haziran 2022 Perşembe 18:03
  • Girne'de Bir Mağazada Hırsızlık28 Haziran 2022 Salı 15:52
  • Köpeğini 5. kattan atıp öldüren kişi tutuklandı!27 Haziran 2022 Pazartesi 20:53
  • Doğanköy’de yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak27 Haziran 2022 Pazartesi 16:55
  • Girne'de hırsızlık19 Haziran 2022 Pazar 11:39
  • Boğazköy’de bir şahsa ait ikametgah içerisinden para çaldılar19 Haziran 2022 Pazar 11:15
  • Atakara'nın ölüm nedeni açıklandı16 Haziran 2022 Perşembe 14:29
  • Girne'de mağazadan t-şörtü aldı ödemeden çıktı, tutuklandı!16 Haziran 2022 Perşembe 14:27
  • Girne'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm16 Haziran 2022 Perşembe 14:21
  • Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı12 Haziran 2022 Pazar 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti