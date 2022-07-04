Girne'de Hırsızlık

19.02.2022-09.04.2022 tarihleri arasında, Girne’de, D.J.C.(E-49)’nin, GKRY üzerinden kargo ile Filipinlere göndermek için dokuz ayrı kişiden almış olduğu muhtelif paketleri göndermeyip, kargo ücreti olarak konu şahıslardan aldığı toplam 1440 Euro nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs 03.07.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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