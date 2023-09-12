Girne'de hırsızlık

06.09.2023 ve 09.11.2023 tarihlerinde, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, mağaza içerisinde satışta sulunan toplam 5,279.6 TL değerindeki bir adet şort ve 3 adet tişörtün alınıp, ödeme yapılmadan mağaza dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen K.E.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.