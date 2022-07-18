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Girne'de Hırsızlık! 4 Kişi Tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Hırsızlık! 4 Kişi Tutuklandı

10.07.2022 tarihinde, Girne’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayı ile ilgili olarak M.Y.(E-31) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-38), F.C.G.(E-33) ve O.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Yürütülen ileri soruşturmada, M.Y.(E-31)’nin 08-09.06.2022 tarihleri arasında, Edremit’te Ersalahi Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın mutfak kapısını açarak içeriye girdiği ve ikametgah içerisinde bulunan el çantasında muhafaza edilen 2.500 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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