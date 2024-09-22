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Girne'de Hırsızlık: iPhone 11 Pro Max Çalındı, Zanlı Tutuklandı

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Girne'de Hırsızlık: iPhone 11 Pro Max Çalındı, Zanlı Tutuklandı
Girne'de Hırsızlık: iPhone 11 Pro Max Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Girne, 21 Eylül 2024 – Girne’de bir pastanede masa üzerinde bırakılan iPhone 11 Pro Max marka cep telefonu çalındı. Olay, 21 Eylül 2024 tarihinde saat 21:00 civarında meydana geldi. Cep telefonunun çalınması üzerine yapılan şikayet sonrası polis tarafından başlatılan soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen V.S. (25 yaşında, erkek) tutuklandı.

Soruşturma halen devam etmekte olup, zanlının yasal işlemleri sürdürülmektedir. Olayla ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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