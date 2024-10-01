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Girne’de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları: İki Şüpheli Tutuklandı

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Girne’de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları: İki Şüpheli Tutuklandı
Girne’de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları: İki Şüpheli Tutuklandı

Girne’de son günlerde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturmalarda iki kişi tutuklandı. Bu olaylar, bölge halkında endişe yaratırken, polis ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı önlemlerini artırdı.

Girne Kalesi Yakınında Hırsızlık: Sırt Çantası ve Nakit Para Çalındı

27 Eylül 2024 tarihinde saat 02:00 sıralarında, Girne Kalesi karşısındaki bir taşın üzerine bir şahıs tarafından bırakılan sırt çantası, çalındı. Çantanın içinde küçük bir el çantası, bir cep telefonu, üç adet kredi kartı ve 1.500 TL nakit para bulunuyordu. Olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak 21 yaşındaki A.F. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri çalınan eşyaların izini sürüyor.

Girne’de İş Yerinden Cep Telefonu Çalan Kadın Tutuklandı

30 Eylül 2024 tarihinde ise, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde hırsızlık meydana geldi. 27 yaşındaki İ.K., 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, masa üzerinde duran Xiomi Redmi Note 13 Pro Max model cep telefonunu çaldı. Ardından, aynı gün içerisinde başka bir iş yerine giderek telefonu kendisine aitmiş gibi gösterdi ve 2.300 TL karşılığında sattı. İ.K.’nın bu sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edilince polis ekipleri tarafından tutuklandı. Bu olayla ilgili de soruşturma sürüyor.

Her iki hırsızlık olayında da polis, soruşturmayı derinleştirerek zanlıların suçlarıyla ilgili tüm detayları aydınlatmaya çalışıyor. Girne halkı ise yaşanan bu olaylar nedeniyle güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulundu.

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