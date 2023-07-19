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Girne'de Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini

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Girne'de Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini
Girne'de Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini

20 Nisan – 13 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’de bir kumarhane içerisinde, masa üzerinde bulunan bir şahsa ait para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 1800TL ile kredi kartları ve bir butikten 380 TL değerinde kıyafet çalınması, ayrıca İnönü’nde dolandırmak kastıyla kendisini başka bir şahsın kızı olarak tanıtıp, taksi parası olarak bir şahıstan sahtekarlıkla 500 TL nakit para temin edilmesi, dolandırmak kastıyla kendisini başka bir şahsın gönderdiğini söyleyip bir şahıstan sahtekarlıkla 250 TL para temin edilmesi ve Korkuteli’nde faaliyet gösteren bir kafede, yenen yemek ücreti olan 105 TL’yi dolandırmak kastıyla geri gelip ödeyeceğini beyan edip, geri gelip ödenmemesi ile ilgili olarak aranmakta olan K.D.S.(K-30) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.
 

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