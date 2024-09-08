Girne'de Hırsızlık: Zanlı Lefkoşa'da Tutuklandı

30 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de bulunan bir eğlence mekanında yaşanan hırsızlık olayında, müşteri olarak bulunan M.C.K. (K-47), başka bir müşterinin düşürdüğü cüzdanı çalarak tasarrufuna geçirdi. Cüzdanın içinde kimlik, banka kartları, sürüş ehliyeti, 80 TL ve 20 Euro nakit para olduğu belirlendi.

Olayın Polisin bilgisine ulaşması üzerine başlatılan soruşturmada zanlı M.C.K., 8 Eylül 2024 tarihinde Lefkoşa’daki Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma halen devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü belirtti.