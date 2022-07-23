  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Girne’de hırsızlık: Zanlılar soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalacak

» »
Girne’de meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan ve Onur Şeker, 6 gün daha tutuklu kalacak.
Girne’de hırsızlık: Zanlılar soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan ve Onur Şeker dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis 10 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de, bulunan iki katlı bir ikametgâhın üst katındaki penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53 bin 400 TL, bin 370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındığını aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Mustafa Yılmaz'ın ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İbrahim Özcan, Fırat Can Gülbüken ve Onur Şeker'in tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis soruşturma kapsamında, zanlı İbrahim Özcan'ın Girne’deki ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis yürütülen ileri soruşturmada Mustafa Yılmaz'ın 16 Temmuz Cumartesi günü, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15 bin 200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğinin de ortaya çıktığını mahkemeye aktardı. 

Polis, yapılan soruşturma sonucu Fırat Can Gülbüken’in suçsuz olduğunun anlaşıldığını ve serbest bırakıldığını söyledi.

Özyay, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı ve titizlikle yürütüldüğünü alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahıl sevkiyatı anlaşması bugün yapılacak22 Temmuz 2022 Cuma 18:38
  • Son Dakika! İşte maaş kesintisinin detayları22 Temmuz 2022 Cuma 18:23
  • PGM artan hava sıcaklığı nedeniyle yangına karşı tedbirli olunmasını istedi22 Temmuz 2022 Cuma 17:38
  • Tıp -İş: Keyfi maaş kesintisi açıklaması kabul edilemez22 Temmuz 2022 Cuma 17:24
  • Narenciye Üreticileri Birliği, üreticilere çağrıda bulundu!22 Temmuz 2022 Cuma 17:22
  • Dövizde gün sonu rakamları22 Temmuz 2022 Cuma 17:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy şehitlerini andı22 Temmuz 2022 Cuma 17:10
  • Son Dakika Haberi: Maaş kesintisi mahkemelik oldu!22 Temmuz 2022 Cuma 17:02
  • “Gençlerin önünü açmaya yönelik yapılan her bir yatırımın değeri çok büyüktür”22 Temmuz 2022 Cuma 16:47
  • Meclis Çevre Komitesi toplandı22 Temmuz 2022 Cuma 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti