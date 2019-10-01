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Girne’de hurmaları izinsiz toplayanlar şikayet edildi

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Girne Mete Adanır Caddesi üzerinde bulunan hurma ağaçlarının meyvelerini, Belediyeden izin almadan vinç kullanarak izinsiz toplayanlar Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi tarafından polise şikayet edildi.
Girne’de hurmaları izinsiz toplayanlar şikayet edildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeden izin alınmadan, yayaları riske atacak şekilde kamuya ait kaldırımın vinç tarafından işgal edildiğini belirterek, ağacın zarar görebileceği şekilde meyvelerin toplanmak istendiğini kaydetti.

Nidai Güngördü, hurma ağaçlarını belediyenin diktiğini, bakım ve budanmasının da belediye tarafından yapıldığını bu nedenle ağaçların kamuya ait olduğunu ifade etti.

Güngördü, kamuya ait alanlarda bulunan hurma, zeytin, alıç ve harnup ağaçları yanında çiçeklerin de toplanmaması gerektiğine dikkat çekerek, bakım ve budamayla ilgili Girne Belediyesi Park ve Bahçe Birimine başvurulması gerektiğini kaydetti.

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