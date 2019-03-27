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Girne'de içip içip birbirlerine girdiler

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İçip içip birbirlerine girdiler
Girne'de içip içip birbirlerine girdiler

27.03.2019 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de, Şht. Kemal Celal Sokak üzerinde, H.Y.(E-28) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucu diğer taraf olan K.K.(E-35), V.S.(E-30) ve A.S. (E-27) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada H.Y. burnuna aldığı darbeden dolayı burun kemiği kırıldı.

 Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polis  soruşturması sürüyor

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