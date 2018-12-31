  • BIST 90.443
  • Altın 218,233
  • Dolar 5,2836
  • Euro 6,0514
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Girne'de içme suları temiz mi?

» »
Girne'de içme suları temiz mi?
Girne'de içme suları temiz mi?

Girne Belediyesi’ne bağlı bölgelerde içme suyu hattında yapılan kontrollerin sonucu temiz çıktı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın “içme sularına kirlilik karıştığı” yönündeki açıklamaları ardından çeşitli bölgelerden alınan su örnekleri kontrol edildi.

Önce özel sonra da Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı’nda yapılan tahlillerin sonucunda; Girne merkez, Karmi, Edremit, Karaoğlanoğlu, Karakum, Ozanköy, Bellapais ve Doğanköy’den alınan tahlil örneklerinde “koliform bakteri”, “E.coli”, “Enterokok”a rastlanmadığı kaydedildi. 

GÜNGÖRDÜ: “HALKIN SAĞLIĞINI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından çeşitli bölgelerden alınan numunelerin tahlil sonuçlarının temiz çıktığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla şebeke hattındaki suyu kullanabileceklerini ifade etti.

Halk sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu, rutin kontrollerin belirli aralıklarda devam ettiğini ifade eden Güngördü, vatandaşların da bu konuda hassasiyet göstererek depolarını temiz tutmaları gerektiğini vurguladı.

GİRNE BELEDİYESİ: “GİRNE’DE İÇME SUYU TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şişeyle terör estirdi: 2 yaralı26 Aralık 2018 Çarşamba 13:37
  • Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi var24 Aralık 2018 Pazartesi 18:44
  • Geçitköy'de korkutan kaza, toprak sete çarptı22 Aralık 2018 Cumartesi 16:49
  • Girne'de magandalık! 3 kişi korna çaldı diye bir kişiyi dövdü22 Aralık 2018 Cumartesi 16:46
  • “İlk Günah” Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde devam ediyor21 Aralık 2018 Cuma 10:07
  • Dome Otel'e yıllık 1,5 Milyon TL kira teklifi!20 Aralık 2018 Perşembe 18:57
  • Çalışma izni çıkaracağım dedi 8300 Euro'yu iç etti!19 Aralık 2018 Çarşamba 14:19
  • Dome Otel'de işler karıştı! 2 sendika da otele talip!19 Aralık 2018 Çarşamba 10:37
  • İş kazası! 5 metreden düştü!18 Aralık 2018 Salı 23:19
  • Dome Otel'e Kamu-İş talip oldu...18 Aralık 2018 Salı 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti