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Girne'de içme suyu fiyatları yeniden düzenlendi

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Girne'de içme suyu fiyatları yeniden düzenlendi
Girne ve belediye sınırları içerisinde yaşayan halkın “geçiş sürecinde” ödeyeceği yeni içme suyu fiyatları uygulanmaya başladı.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren konutlarda her ton başına ödenecek içme suyu fiyatı 5 TL olarak hesaplanıyor.

Girne Belediye Meclisi tarafından belirlenen yeni içme suyu fiyatları Girne ve Girne Belediyesi sınırları dahilindeki köylerde uygulanmaya başlandı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, içme suyu fiyatının, 0-10 ton arası ton başına 5 TL olarak yeniden düzenlendiği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, halka hizmet konusunda Belediyenin her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için suyun fiyatını “geçiş sürecinde” KDV Dahil 5 TL olarak belirlediklerini söyledi.

Konut ve ticaret yerlerinin birbirinden ayrılarak, fiyatlandırmaların yapıldığını ifade eden Güngördü, iş yerlerindeki içme suyu fiyatlarının ton başına 6.5 TL konutların ise ton başına 5 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Suyun fiyatını belirlerken; tüm giderleri göz önünde bulundurduklarını da sözlerine ekleyen Güngördü, geçiş sürecinde kayıp-kaçakların önlenmesi ve akıllı sayaçların takılması ile birlikte suyun fiyatında tüm belediyelerde olduğu gibi değişiklik kararı aldıklarına dikkat çekti.
Güngördü, 1 Ocak 2017 itibarıyla yapılan değişiklik ile ilgili, halkına göstermiş oldukları anlayış için teşekkür ederek, herkesi daha tasarruflu su kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı. 

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