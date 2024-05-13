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Girne'de iğrenç olay... Genç kıza yapmadıklarını bırakmadılar!

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Girne’de eğlence mekanında tanıştıkları 21 yaşındaki I.G isimli kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Y.A, İ.A, Ş.K, Z.K ve B.Yteminat talebiyle mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 35 günü aşmayacak süreyle cezaevinede
Girne'de iğrenç olay... Genç kıza yapmadıklarını bırakmadılar!

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Kazım Sevinç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların eğlence mekânında tanıştıkları 21 yaşındaki kıza sırayla tecavüz ettikleri gerekçesiyse 13 Nisan 2024 tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını hem zanlıların hem müştekin cep telefonlarının incelemeye alındığını hatırlattı.

Polis, 25 Nisan 2024 tarihinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerek müştekinin gerekse zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede müştekinin olay gecesi 2 kişiden yardım istediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, genç kızın arkadaşlarına, “Beni buradan alın, çok kötüyüm, çok fenayım, yalvarırım” şeklinde mesaj attığını, ayrıca zanlıların kaldığı yerin konumunu attığını söyledi.

Polis, zanlıların cep telefonlarında ise video görüntüleri tespit ettiklerini ifade ederek, zanlı Y.A'nın cinsel ilişki sırasında genç kıza 3 kez kemerle vurduğunu, genç kızın “vurma canım yanıyor” dediğini açıkladı.

Polis, bir video kaydında ise zanlı Z.K ile B.Y'nin aynı anda genç kızla ilişkiye girmeye çalıştığını belirtti.

Polis, B.Y'nin anal yolla ilişki girişiminin gerçekleşmediğini ifade etti.

Polis, zanlıların ayrıca video görüntülerinde genç kızla cinsel ilişkiye girmek için sıra beklediklerini söylediklerini gülüp eğlendiklerini,  aynı anda ilişkiye girmeye çabalarını kapı önünde kayda aldıklarını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkeye turist vizesiyle geldiklerini, işlenen suçun ağır ve ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 35 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

 

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