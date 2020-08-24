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Girne'de iğrenç olay! Kafesteki köpeğe cinsi münasebettebulundu

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Girne'de iğrenç olay! Kafesteki köpeğe cinsi münasebettebulundu
Girne'de iğrenç olay! Kafesteki köpeğe cinsi münasebettebulundu

Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklanan Ahmet Gül dün mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Ahmet Gül’ün Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklandığını belirtti.   Yanaroğlu, 24.8.2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında Girne’de Bir apartmanın altında tel kafes içerisinde muhafaza edilen labrador cinsi köpeğe cinsel organını telden içeriye uzatıp, hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Yanaroğlu, zanlının aynı gün tutuklandığını, çevredeki kişilerden ifade aldıklarını belirtti. Yanaroğlu, zanlının daha önceden de  evin içerisinde dışardaki insanların görebileceği şekilde çıplak gezdiğine dair ifade aldıklarını açıkladı.

Yanaroğlu, zanlının köpeğe karşı yaptığı hareket esnasında yaşananlarla ilgili kamera kaydı olduğunu ifade etti. Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını daha önceden de köpeklere karşı böyle bir suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

 

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu söyledi.

 

Mahkeme talebi kabul ederken, 57 yaşındaki zanlının doktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi.

 

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