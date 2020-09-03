Girne’de İki Cadde’nin İsimleri Değiştirildi

Girne Belediyesi, Meclis üyelerinin oybirliği ile almış oldukları kararlar doğrultusunda, Kurtuluş Caddesi ve Sedat Simavi Caddesi’nin isimlerini değiştirdi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne’de bulunan Kurtuluş Caddesi’nin ismi Osman Örek Caddesi olarak, Sedat Simavi Caddesi’nin ismi ise Öğr.Kubilay Çaydamlı Caddesi olarak değiştirildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Belediye Meclis üyeleri tarafından, pandemi öncesinde alınan kararlar doğrultusunda iki caddenin isimleri bugün yapılan törenlerle değiştirildi.

“Şehir Belleği Bizim İçin Çok Önemlidir”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, Şehirler binalardan, insanlardan ve tabii ki belleklerden oluşur. Güngördü, şehrin belleğinin herkes için önemli olduğunu belirterek, bu önem doğrultusunda kararlar aldıklarını dile getirdi.

Güngördü; “Topluma mal olmuş bireylerin hatırlanması her zaman önem arz etmektedir. Toplum belleği açısından bazı isimlerin hatırlanması bu bakımdan zarurettir. Kıbrıs Türk mücadele tarihinin, hepimizin yaşantısında çok önemli bir yer aldığı gerçektir. Osman Örek ve Kubilay Çaydamlı, Kıbrıs Türk toplumu için önemli figürlerdir ve dolayısıyla belleklerde yaşatılması görevi benim başkanlık yaptığım döneme denk gelmesi benim için ayrı bir mutluluktur. Şahsım ve Belediye Meclis Üyelerim adına böyle bir kararı almaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Kent Müzesi Çalışmalarımız Devam Ediyor

Güngördü konuşmasında, bellek oluşumunda da bir Kent Müzesi faaliyetlerinin olduğunu, yaklaşık 5 milyon liraya aldıkları bir binayı, pandemiden önce hızlı bir şekilde hazırlamaya başladıklarını ve ilerleyen zamanlarda da bu bellek oluşumunda, bu müzenin kent tarihinde büyük önem taşıyacağının altını çizdi