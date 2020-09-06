Girne'de inşaattan 6 metreden beton zemine düştü

05.09.2020 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Girne’de yapımı devam eden bir binada çalışmakta olan Alper DEMİRCİ (E-46), üzerinde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır bir şekilde yaralanmıştır.
Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra, Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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