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Girne’de internet üzerinden kumar ve bahis oynatılmasıyla ilgili 7 kişi tutuklandı

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Girne’de internet üzerinden kumar ve bahis oynatılmasıyla ilgili 7 kişi tutuklandı
Girne’de internet üzerinden kumar ve bahis oynatılmasıyla ilgili 7 kişi tutuklandı

Girne’de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ileri soruşturmada  internet üzerinde yasa dışı  bahis ve kumar oynatan sitelere finansal hizmet sağlandığını tespit etti.
  
Olayla ilgili 7 kişiyi tutuklayan polis,  12 bilgisayar, 12 cep telefonu ile sim kartlara incelenmek üzere el koydu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan bahis sitelerine finansal hizmet sağlandığı tespit edildi.

Mesele ile ilgili  E.K.(K-26), C.K.(E-32), C.K.(E-44), N.A. (K-36), A.A. (E-39), B.A. (K-26) ve A.O.K. (E-30)  tutuklandı.

GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Öte yandan, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Girrne’de B.Ü.(E-17) ve B.A’nın.(K-35) kaldıkları ikametgahta yaptıkları aramada,  yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 544 bin TL nakit para ele geçirdi.

Gazimağusa Baykal bölgesinde bulunan ağaçlık alanda yapılan operasyon sonucu ise,  M.K.(E-20) ve U.K’nin.(E-20) üzerlerinde yapılan aramada, M.K.'nin tasarrufunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, U.K.’nin tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara tespit edildi. İki şahıs  da tutuklandı.

PARA KOMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 
 
Ercan Havalimanı’nda, F.I.A.A.(E-58),tasarrufunda yasal limitin üzerindeki  17 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edildi, hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜNEY KIBRIS’TAN KAÇAK 68  KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GETİRİLDİ
  
Mevlevi’de dün   E.F’ye .(E-45) ait ağılda kuzu ve koyundan oluşan toplam 68 adet küçük baş hayvan tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada hayvanların gece 01.30’da  M.Ö.(E-32) tarafından GKRY bölgesinde sakin bir şahıstan 5 bin Euro karşılığında satın alındıktan sonra gizlice Gayretköy bölgesinden KKTC’ye geçirildiği tespit edildi. E.F. ve M.Ö tutuklandı

BOSTANCI KAPISINDAN GİRİŞ YAPAN RUM KAYIP

GKRY bölgesinde sakin Solomos Apostolidis’in  (E-65), önceki gün  saat 11:30 sıralarında, kullanımında bulunan MET 470 plakalı araç ile Bostancı sınır kapısı üzerinden KKTC’ye geçiş yaptığı ve sonrasında  kendisinden haber alınmadığı bildirildi.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 

Lefkoşa ve Gazimağusa Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanlarında dün akşam asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Lefkoşa’daki operasyonda alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.       

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 532 araç sürücüsünden 81’i hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ise; bet ofisleri, gece kulübeleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile kumarhaneler kontrol edildi. 

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 200 araç sürücüsünden 91 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 
 

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