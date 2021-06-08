Girne'de intihar!

PGM Basın Subaylığı'nın açıklaması:
06-07.06.2021 tarihleri, 18:00-20:00 saatleri arasında, Girne’de sakin Mehmet CAN (E-32) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir
PGM Basın Subaylığı'nın açıklaması:
06-07.06.2021 tarihleri, 18:00-20:00 saatleri arasında, Girne’de sakin Mehmet CAN (E-32) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir
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