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Girne'de intihar girişimi!

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Girne Rocks Otel yanında bulunan apartmanın çatısına çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor.
Girne'de intihar girişimi!

Girne'de Rocks Otel'in yanında bulunan bir apartmanın çatısına çıkan birinin intihar girişiminde bulunduğu haber verildi.

Polis ve ambulansın olay yerinde beklediği. Polisin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştığı bildirildi

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