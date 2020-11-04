Girne'de intihar girişimi!

Girne'de Rocks Otel'in yanında bulunan bir apartmanın çatısına çıkan birinin intihar girişiminde bulunduğu haber verildi.
Polis ve ambulansın olay yerinde beklediği. Polisin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştığı bildirildi
Girne'de Rocks Otel'in yanında bulunan bir apartmanın çatısına çıkan birinin intihar girişiminde bulunduğu haber verildi.
Polis ve ambulansın olay yerinde beklediği. Polisin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştığı bildirildi
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