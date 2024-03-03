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Girne'de iş kazası

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Girne'de iş kazası
Girne'de iş kazası

02.03.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Ali DÖNMEZ (E-51), kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık  6.25 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, boynunda kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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