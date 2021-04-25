  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAMehmetçik imar planına kavuşuyor… Hedef Ağustos sonu

Girne’de iş kazası… 39 yaşındaki Mehmet Kurt’un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

» »
Girne’de iş kazası… 39 yaşındaki Mehmet Kurt’un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Girne’de iş kazası… 39 yaşındaki Mehmet Kurt’un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde 24 Nisan tarihinde saat 11.00 sıralarında bulunan yapımı devam etmekte olan bir inşaatın 3. katında bulunan pencere içerisinde boya yapmakta olan 39 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybetmesi sonucu 3,25 metre yükseklikten 2. katın balkonuna düşerek yaralandı.

Mehmet Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Sokak Hayvanlarıyla İlgili Çalışmalarına Devam Ediyor21 Nisan 2021 Çarşamba 09:13
  • Girne Belediyesi ile ARUCAD arasında protokol imzalandı14 Nisan 2021 Çarşamba 16:51
  • “Stres Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Online Seminer14 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
  • Girne’de Camiler Ilaçlandı12 Nisan 2021 Pazartesi 15:08
  • Girne'de 1 işyeri mühürlendi, 3 işyerine ceza kesildi09 Nisan 2021 Cuma 15:04
  • Girne Belediyesi proje kapsamında araç filosunu genişletmeye devam ediyor08 Nisan 2021 Perşembe 08:54
  • Girne’de tatbikat yapılacak02 Nisan 2021 Cuma 20:01
  • Girne’de araç yayaya çarptı31 Mart 2021 Çarşamba 22:40
  • Girne Dağ Yolu için KTBK İle Protokol imzalandı31 Mart 2021 Çarşamba 17:41
  • Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda temizlik çalışması yaptı30 Mart 2021 Salı 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti