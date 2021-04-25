Girne’de iş kazası… 39 yaşındaki Mehmet Kurt’un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde 24 Nisan tarihinde saat 11.00 sıralarında bulunan yapımı devam etmekte olan bir inşaatın 3. katında bulunan pencere içerisinde boya yapmakta olan 39 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybetmesi sonucu 3,25 metre yükseklikten 2. katın balkonuna düşerek yaralandı.
Mehmet Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor…
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