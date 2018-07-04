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Girne'de iş yerini bastılar... Burnunu kırdılar...Bıçakladılar...

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Girne'de iş yerini bastılar... Burnunu kırdılar...Bıçakladılar...
Girne'de iş yerini bastılar... Burnunu kırdılar...Bıçakladılar...

03.07.2018 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Y.C.’ye ait ofis içerisinde, M.O. (E-26), Ş.A.T. (E-36), Ş.D. (E-36) ve O.M.S. (E-33) bir taraf olup kendilerine borcu olduğu gerekçesi ile Y.C. ve Mahmut CEMİLOĞLU’nu ciddi bir şekilde darp edip, Mahmut CEMİLOĞLU’nun burnunun kırılmasına sebep olup,  adı edileni vahim zarara uğratmışlardır. 

Olay sırasında Y.C. kardeşini darp ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu bıçağı M. O.’ya doğru sallayıp sağ kaşının ve karın bölgesinin yüzeysel kesilmesine sebep olmuştur. Meseleyle ilgili olarak M.O., Ş.D. ve O.M.S., Ş.A.T.  tutuklanmış olup,  Y.C. aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

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