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Girne’de kadın panayırı

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Girne’de kadın panayırı
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, panayırda kadınlar el emeği ürünlerini sunacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla düzenlediği “Emekçi Kadınlar Panayırı” Cumartesi 10.00 -18.00 saatleri arasında Girne Barış Parkı’nda kurulacak. 

Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl gerçekleştirilen etkinlikte müzik, dans, çocuk aktiviteleri de yer alacak. Etkinlikte, Kanser Hastalarına Yardım Derneği gün boyu kıyafet bağışı kabul edecek. Yeşil Barış Hareketi de çocuklar için geri dönüşüm etkinliği düzenleyecek. 

ETKİNLİK PROGRAMI 

Panayırda, açılışın ardından ilizyonist Oytun Andaç gösterisi sunacak. Meryem Karabulut ve ekibinin Zumba fitness şovunun yanı sıra Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları ekibi folk dans gösterisi sunacak. Serdar Tuksal’ın sahne almasıyla devam edecek etkinlikte, Gazimağusa’dan “Game of Thrones Musical Kangoo Dance” grubu canlı performans sergileyecek. Lefkoşa’dan “İl-Sel Kangoo Jumps” grubunun gösterisinin ardından Kıbrıs Halk Dansları Küçükler Folklör Ekibi sahne alacak ve etkinlik NEV Çocuk Fitness gösterisinin ardından son bulacak. 

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