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Girne'de kadının ağzını bağlayıp soygun yaptılar!

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Girne'de kadının ağzını bağlayıp soygun yaptılar!
Girne’de dün akşam ağzını kapattığı bir kadının ve arabasına binmek üzere olan bir başka kadının çantalarını çalan S.Ç. (E-35) tutuklandı.

Girne’de dün akşam ağzını kapattığı bir kadının ve arabasına binmek üzere olan bir başka kadının çantalarını çalan S.Ç. (E-35) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 19.30 sıralarında Girne’de bir iş yeri önünde S.Ç. (E-35), Nuray Tekin Aydemir’in cadde üzerinde park halinde bulunan aracına bindiği sırada, aracın yolcu koltuğu üzerinde duran içinde 170 TL para bulunan cüzdanın da olduğu çantasını arabanın kapısını açıp çaldı.

Zanlı S.Ç. (E-35), saat 20.30 sıralarında ise bir apartmanın giriş kapısı önünde Tebrana Partenadze’nin (K-26) ağzını kapatıp içinde cep telefonu, para cüzdanı ve muhtelif makyaj eşyaları bulunan el çantasını çaldı.

Zanlı S.Ç. tutuklanırken, hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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