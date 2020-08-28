Girne’de kan bağış kampanyası var

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası bugün 08:00-16:00 saatleri arasında, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi yönetici ve personeli ile Belpaz Şirketi çalışanları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından kan bağışı konusunda bilgilendirildi.

Kan bağışına belediye çalışanlarının da destek vereceği ifade edilirken, tüm halka da duyarlı olması konusunda çağrıda bulunuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kan bağışının önemi ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekerek, bu zor günlerde herkesi birlik olmaya çağırdı.