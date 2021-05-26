Girne’de Kanser Tarama Kampanyasına 220 Kadın Başvurdu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Anneler Günü Haftası nedeniyle 3-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında Girne bölgesinde yaşayan 220 kadın Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden aldığı kartlarla indirim fırsatından yararlanarak randevularını alıp işbirliğindeki hastanelerde kontrollerini yapmaya başladı.

Girne Belediyesi'nin, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile işbirliğinde Anneler Günü nedeniyle, Girne'de yaşayan tüm kadınlara yönelik düzenlediği kanser tarama kampanyası ile ilgili Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Güngördü, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelikleri ile Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ile görüştü.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Pandemi döneminde insanlarımızın sağlık sorunlarını aşmakta zorluklar çektiklerini tespit ettik. Belediyemizde oluşturduğumuz Sosyal İşler Şubesi bu konuda duyarlılıkla çalışmaktadır. Kanser ile ilgili erken tanının önemini dikkate alarak araştırmalarımız sonucunda Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile bir işbirliği yaptık. Çok düşük bir ücretle gerçekleştirilen bu kanser taramasından dolayı yaptıkları işbirlikleri için Girne Karakum bölgesinde bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkililerine, görevlilerine ve katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “Amacımız Pandemi döneminde evden çıkamayan veya sağlığını ikinci plana atmak zorunda kalan kişilere rutin yapılması gereken kanser taramalarını gerçekleştirmekti. Haziran sonuna kadar başvuran yaklaşık 220 kadının taramalarını gerçekleştireceğiz. Girne Belediyesi’ne bu konuda bize önayak olduğu ve yaptığı katkılar için teşekkür ederim, umarım taramalardan kötü bir sonuç çıkmadan programı tamamlarız” dedi.