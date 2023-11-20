Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

20.11.2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne’de İslambey Sokak üzerinde, devriye halinde bulunan trafik ekipleri tarafından M.F.M.(E-25) yönetimindeki araç kontrol maksatlı durdurulmuştur.

Araç sürücüsü M.F.M.(E-25) ile araçta yolcu olarak bulunan A.D.(E-24) ve M.D.(E-25)’nin şüpheli hareketleri üzerine, söz konusu şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştır.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.S.A.(K-31), C.C.A.(K-22) ve O.A.A.(E-29)’nın bulundukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 69,040 TL, 2711 Dolar, 1190 Sterlin ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.