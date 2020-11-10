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Girne'de kardeşini vurdu!

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Girne'de kardeşini vurdu!
Girne'de kardeşini vurdu!

Boğazköy’de meydana gelen olayda istemediği kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesi ile kardeşini silahla yaralayan Mert Bingöl tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Olayda kullanılan silahın eski ve küçük bir tabanca olduğu belirtilirken, Mert Bingöl’ün kardeşini kalçasından vurduğu kaydedildi.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Mustafa Yanaroğlu aktardı.  Yanaroğlu, 08.11.2020 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Boğazköy’de Kelebek Sokak üzerinde zanlının aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Berk Bingöl’e doğru ateş etmek suretiyle adı edileni sol kalça kısmından yaraladığını söyledi. Yanaroğlu, olayda yaralanan Berk Bingöl’ün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti. Yanaroğlu, olayda kullanılan silahın bulunduğunu, zanlının gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Zanlı hakkında “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, yaralama ve meskun mahalde ateş açma” suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Yanaroğlu, soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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