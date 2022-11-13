Girne’de Katı Atık Transfer İstasyonu devrede

Girne’de toplanan katı atıkların, Transfer İstasyonu'nda büyük kamyonlara aktarılarak Güngör Katı Atık Depolama alanına taşınmasıyla, Belediye’ye çöp toplama çalışmalarında yüzde 12 tasarruf getirecek.

Törende dağıtılan bilgi notunda, Belediye’nin karton, plastik ve teneke toplama hizmetinin de hayata geçirildiği, bu hizmet sayesinde de Güngör'e gönderilen katı atık miktarında yüzde 8-11 arası azalma beklendiği kaydedildi. Atık toplama maliyetlerinde de yüzde 12 tasarruf sağlanacak. Ocak 2022’de inşasına başlanan tesisin 3.64 milyon TL’ye mal olduğu kaydedilen bilgi notunda, Güngör'e katı atıkların küçük çöp kamyonları yerine uzun kamyonlarla aktarılarak taşınmasıyla yakıtta, araç bakımlarında tasarruf ve trafikte rahatlama getireceği belirtildi.

Katı Atık Transfer İstasyonu'nda bölge belediyeleri tarafından istasyona getirilen çöplerin ağırlığının kaydedilmesi için tartım istasyonu da kuruldu.

-Güngördü Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılış töreninde yaptığı konuşmada tesisin, 120 bin nüfusa göre tasarlandığını belirtti. İstasyonun mevkisi konusunda bazı itirazlar yapıldığına da değinen Güngördü, projeye katkı koyan Avrupa Birliği uzmanlarının bölgenin transfer istasyonu kurulmasına uygun olduğu yönünde değerlendirmesi bulunduğunu ifade etti.

AB desteğinin, Girne bölgesindeki mülkiyet sorunlarından dolayı kalıcı tesislerde, dolayısıyla transfer istasyonunun inşasında da kullanamadıklarını anlatan Güngördü, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esntepe belediyeleri ile iş birliğinde geliştirilen proje için AB’den 700 bin Euro’luk katkı aldıklarını, bu katkının iş araçları, kazıcı (eksavatör) ve kantarın alımı için kullanıldığını ifade etti.

Katı Atık Transfer İstasyonu'nun hizmete girilmesinden önce, toplanan atıkların her gün 20 araçla Güngör'e taşındığını belirten Güngördü, Transfer İstasyonu'nun kurulmasıyla günlük evsel atıkların 3, yeşil atıkların ise 1 araçla Güngör’e taşınacağını belirtti.

Güngördü, “Bu bize belki de açıklanan rakamların çok çok üzerinde bir tasarruf getirecek” dedi. Tesisin çöp ayrıştırılması da düşünülerek inşa edildiğini ifade eden Güngördü, ayda 5 bin 500 ton (yılda 66 bin ton) evsel atık, 1850 ton (yılda 22 bin 200 ton) yeşil atık toplandığına dikkat çeken Güngördü, hedeflerinin yeşil atığın değerlendirilmesi ve bundan gelir elde edilmesi olduğunu, Girne Belediyesi’nin halen yeşil atığın bertarafı için ayda 300 bin TL harcadığını kaydetti.

Kağıt/karton, plastik ve metallerin ayrı toplanması için de ekip kurulduğunun altını çizen Güngördü, çöp ayrıştırılması konusunda eğitimin de çok önemli olduğunu ifade etti