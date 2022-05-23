Girne'de kavga!

20.05.2022 tarihinde, 00:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Üniversite Yolu üzerinde, M.E.B.(E-23), M.Ö.(E-22) ve A.H.(E-23) bir taraf, A.K.(E-19), H.K.(E-21) ve V.K.(E-17) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma neticesinde birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada A.K. ve H.K., M.E.B.(E-23)’nin sağ eline tekme atmak suretiyle serçe parmağını kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.