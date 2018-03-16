Girne'de kavga çıktı.. Makas soktu...

15.03.2018 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Mersin Caddesi üzerinde E.E.(E-27) ile A.Y.(E-27) aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, E.E. tasarrufunda bulundurduğu sivri uçlu makası A.Y’nin karın kısmında bir kez sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır.
Olayda yaralanan A.Y. Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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