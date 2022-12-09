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Girne'de Kavga! Tartıştığı Şahsı Karnından Bıçakladı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Kavga! Tartıştığı Şahsı Karnından Bıçakladı!

09.12.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan bir araç park alanı içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.K.(E-49), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Yunus SALİHOĞLU (E-27)’nu karın kısmından yaralamıştır.

Olayda yaralanan Yunus SALİHOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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