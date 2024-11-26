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Girne'de kavga: Yolcu taşımacılığı yüzünden birbirine girdiler!

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Girne'de yolcu taşımacılığı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı.
Girne'de kavga: Yolcu taşımacılığı yüzünden birbirine girdiler!

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

26.11.2024 tarihinde, saat 10.40 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Lapta - Girne arası yolcu taşımacılığı yapan, A.M.(E-36) ve M.Y.(E-25), aralarında yolcu taşımacılığı yüzünden çıkan tartışma neticesinde birbirlerinin yüzüne ve vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga etmişlerdir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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