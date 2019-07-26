Girne'de kavgaya 5 kişi karışt, 3 tutuklu ,2 kişi aranıyor

Girne'de dün akşam meydana gelen kavga ve bıçakla yaraĺama olayına 5 kişinin karıştığı tespit edilirken polis, aranan zanlılardan 3'ünün tutuklandığını, 2'sinin ise halen arandığını açıkladı. Kavgada ağır yaralanan S.A.'nın tedavisine yoğun bakım servisin

Girne'de dün akşam meydana gelen kavga ve bıçakla yaraĺama olayına 5 kişinin karıştığı tespit edilirken polis, aranan zanlılardan 3'ünün tutuklandığını, 2'sinin ise halen arandığını açıkladı. Kavgada ağır yaralanan S.A.'nın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne'deki olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen S.A. (E-38), I.T. (E-36) ile M.A.'nın (E-33) yanı sıra S.A. (E-40) ve W.A.'nın (E-24) da kavgaya karıştığı tespit edildi.

Aranan zanlılardan S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve S.A. (E-40) tespit edilerek tutuklandı. M.A (E-33) ve W.A. (E-24) ise halen aranıyor.

Girne'de Turan Güneş Sokak'ta dün gece iki grup tartışmanın ardından kavga etmiş ve üç kişi bıçaklanmıştı. Kısa isimleri S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A. (E-33) olan 3 kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu M.I., F.S. (E-29) ve S.A. ile kavga etmişti. S.A. (E-38) tasarrufundaki bıçakla, M.I.’yı sağ omuz kısmından, F.S.’yi sağ elinden hafif şeklide ve S.A.’yı ise sağ köprücük kemiğinden ağır şekilde yaralamıştı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, S.A. yoğun bakımda müşahede altına alınırken öteki iki yaralı taburcu edilmişti.