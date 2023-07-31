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Girne'de Kayalıklara Çarpıp Yaralan Şahıs 

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4 metre yükseklikten denize atlayıp deniz içerisinde bulunan kayalıklara başını çarpması sonucu yaralanmıştır.
Girne'de Kayalıklara Çarpıp Yaralan Şahıs 

30.07.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de, Mustafa EZENTAŞ (E-45) deniz kenarındaki kayalıkların üzerinde bulunduğu sırada, yaklaşık 4 metre yükseklikten denize atlayıp deniz içerisinde bulunan kayalıklara başını çarpması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yüz ve başında kırık ve çatlak teşhisi nedeniyle beyin cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir .
 

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