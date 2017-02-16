Mavifilm Yayınları tarafından çıkarılan “Girne’de Kayıp Hazine” adlı çocuk kitabının ikinci baskısı çıktı.

Mavifilm Yayınları tarafından çıkarılan “Girne’de Kayıp Hazine” adlı çocuk kitabının ikinci baskısı çıktı.

Aralık ayında ilk baskısı yapılan kitap, ada genelinde ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına ücretsiz dağıtıldı.

Mavifilm Yayınları Direktörü Ali Atamer konuyla ilgili açıklamasında, Girne Kalesi’nde geçen kitabın serinin ilki olduğunu, toplam 5 kitap çıkarılacağını anlattı.

Serinin ikinci kitabının “Aslan Yürekli Richard’ın Kayıp Hazinesi” adıyla yakın zamanda piyasaya çıkacağını kaydeden Atamer, “Her kitap bir kalemizde geçen macerayı anlatacak ” dedi.

Atamer, yıl sonuna kadar ülke tarihi ve kültürünü yansıtan on bin adet çocuk kitabı basmayı hedeflediğini de ekledi.