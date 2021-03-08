  • BIST 1.530
  • Altın 417,484
  • Dolar 7,7285
  • Euro 9,1479
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Girne'de kira borcunu ödemedi diye inşaat demiri ile kiracısının kafasına vurdu

» »
 Girne’de meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Yolcuoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Girne'de kira borcunu ödemedi diye inşaat demiri ile kiracısının kafasına vurdu

 Girne’de meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Yolcuoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlı Mehmet YOLCUOĞLU’nun  19 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Girne'de Özlem ÖKSÜZOĞLU'na kira borcunu ödemediğini gerekçesi ile Girne'de sakin müşteki Bekir ÇİĞDEMOĞLU'nun başına inşaat demiri ile vurarak adı edileni yaralamış olup, "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının önceki gün telefon dökümlerinden tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etiğini ancak suçu yalnız başına işlediğini söylemesine rağmen müşteki tarafından beraberinde başka kişilerinde olduğu beyanı olduğunu bu yönde araştırmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspatı vücut şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

mahkeme-yaralama-girne-001.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baf Türk Birliği Şehitleri andı08 Mart 2021 Pazartesi 18:09
  • Dikkat! Yağışlar geliyor08 Mart 2021 Pazartesi 18:08
  • Tatar-Lute görüşmesi tamamlandı… Tatar: “Kimse bize dayatma yapamaz”08 Mart 2021 Pazartesi 18:04
  • ''Vakıflar İdaresi kiracılarının kiralarını ödeyemez hale geldi''08 Mart 2021 Pazartesi 17:51
  • Angolemli: “Vakıflar çalışsın, Evkaf kendine gelmeli, nerede malımız varsa bunun kaydını almalıdır”08 Mart 2021 Pazartesi 17:46
  • Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Atölyesi , 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımlad08 Mart 2021 Pazartesi 17:42
  • Erdoğan: İki Devletli Çözüm Herkes İçin "Kazan-Kazan" Durumu Yaratacak08 Mart 2021 Pazartesi 17:41
  • Girne ve Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak!08 Mart 2021 Pazartesi 17:16
  • Başbakan Saner: “Hibenin tamamı yatırımlara gidecek”08 Mart 2021 Pazartesi 16:55
  • Meclis’te Türkiye İle İmzalanan Protokol Konuşuldu08 Mart 2021 Pazartesi 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti