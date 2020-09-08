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Girne’de kiralık araca uyuşturucu operasyonu

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Girne’de kiralık araca uyuşturucu operasyonu
Girne’de kiralık araca uyuşturucu operasyonu

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafında gerçekleştirilen operasyonda tasarufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Inimfon Okon Akpan ek tutuklama talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) - 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna 4 Eylül 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı Inimfon Okon Akpan’ın Girne'de kendi adına kiralamış olduğu ZMU 182 plakalı aracın içerisinde huzurunda yapılan aramada kapı kolu içerisinde 2 ayrı foile sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve ikametgâhında yapılan aramada İkametgâhın salon kısmında televizyon sehpasının alt çekmecesinde şeffaf naylon içerisinde 12 adet ayrı foile sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ayni çekmece içerisinde sigara paketinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, televizyon sehpasının üst dolabında ise üzerinde Barel yazılı metal kutu içerisinde 7 ayrı foile sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Gültuna sanıktan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeleri isminin Reymond olduğunu bildiği bir şahıstan 3500 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğu düşünülen emareler olduğunu, ayrıca arana bir şahsın da olduğunu belirterek zanlının 2 daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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