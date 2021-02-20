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Girne'de kısıtlamaya rağmen çalışan kuaför mühürlendi

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Girne Belediye Zabıtaları (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren Studio Şara isimli kuaför salonunu 1 ay süre ile mühürleyerek işletmeye 3820 TL idari ceza kesti.
Girne'de kısıtlamaya rağmen çalışan kuaför mühürlendi

Girne’de aldıkları bir ihbar üzerine baskın düzenleyen Girne Belediye Zabıtaları (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren Studio Şara isimli kuaför salonunu 1 ay süre ile mühürleyerek işletmeye 3820 TL idari ceza kesti.

Girne Belediyesi zabıta birimleri tarafından, Studio Şara isimli kuaför dükkanının Covid-19 ile mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine söz konusu iş yerine giden ekipler, dükkan sahibinin müşterileri arka kapıdan dükkan içerisine aldıklarını tespit etti. İş yeri sahibine 3820 TL idari para cezası uygulandı.

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Kuaför dükkanı ise zabıta ekiplerince 1 ay süre ile mühürlendi.

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