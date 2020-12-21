Girne’de Kitap Tanıtımı Ve İmza Günü Gerçekleştirildi

Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun 5. Kitabı olan “Leymosunlu” kitabı 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 14.30’da Girne Sanat galerisinde yapılan imza günü ile tanıtıldı. Girne Belediyesi’nin katkılarıyla, Limasol insanlarını ve kültürünü anlatan kitabın tanıtımı yapılırken, keyifli sohbetlerin yaşandığı söyleşi gerçekleştirildi.

Güngördü: Üretim toplumun temel öğesidir

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, gerek kitap yazarak gerekse herhangi bir alanda üretim yapan insanları görünce duygulandığını dile getirerek, Kıbrıs Türk’ünün bu topraklarda var olmasının en temel öğelerinden bir tanesi de üretim yapmak olduğunu vurguladı. Üretimin her alanda önemli olduğunu belirten Güngördü, yazar Yapıcıoğlu’na şahsı, kent halkı ve belediye meclis üyeleri adına teşekkürlerini ileterek başarılarının devamını diledi.

Yapıcıoğlu: Limasol’u unutturmayacağız

İbrahim Yapıcıoğlu tanıtımda yaptığı konuşmasında, kitabının, 1800’lü yıllardan başlayarak 1974’e kadar olan olaylardan oluştuğunu, kitabı yazarken, Limasol’daki hatıralarını eklerken, yaşayan kişilerlede birebir karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, Limasol’un ne olduğunu gelecekteki kuşaklara, Limasol’u bilmeyen kişilere “Leymosunlu” kitabıyla anlatabileceğini dile getirdi. Yazar Yapıcıoğlu, gelen herkese ve kitabın tanıtımı için katkı koyan Girne Belediyesi’ne teşekkürlerini belirtti.