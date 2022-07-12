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Girne'de kız arkadaşının telefonunu çaldı ve darp etti

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Kız arkadaşını darp eden zanlı tutuklandı. .Girne'de dün akşam kız arkadaşının telefonunu izinsiz alan şahıs, arkadaşının telefonunu geri istemesi gerekçesiyle darp etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Girne'de kız arkadaşının telefonunu çaldı ve darp etti

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Girne’de dün saat 21.30 sıralarında 26 yaşındaki S.K. 284 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde kız arkadaşına ait cep telefonunu arkadaşının bulunmadığı bir esnada, çantasından rızası hilafına almak suretiyle çalıp, akabinde arkadaşının telefonunu geri almak istediği gerekçesi ile darp etmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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