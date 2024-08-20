Girne'de kokain... 2 kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Motorlu Polis Timi tarafından bir motosiklet sürücüsünde yapılan aramada hintkeneviri ve kokain ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.08.2024 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Motorlu Polis Timi tarafından, M.P.(E-37)’nin kullanımındaki motosiklette ve akabinde ikametgahında yapılan yapılan aramalarda; tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U. (E-34) 19.08.2024 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.