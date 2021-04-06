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Girne'de kokain!

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Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.G. (K-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Girne'de kokain!

01.04.2021 tarihinde, Girne’de, A.G.(E-41)’nin tasarrufunda yaklaşık 2,5 gr. gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.(E-30), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 05.04.2021 tarihinde Girne’de tespit edilerek üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

            Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.G. (K-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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