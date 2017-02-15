Girne'de kokain kovalamacası

Girne'de park halindeki aracında kokain bulunduran 27 yaşındaki zanlı, polisin operasyon girişimi sırasında, bahsi geçen uyuşturucu maddeyi atarak kaçmaya çalıştı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.02.2017), saat 22.00 sıralarında,polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında Girne’de bir araç ile park yeri içerisinde bulunan , S.B.(E-27), polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 3 gram ağırlığındaki “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi park yeri içerisinde bulunan konteyner üzerine atarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaçmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklanan S.B. ile ilgili olarak polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Fotoğraf: Arşiv