Girne'de Korkutan Kaza

Girne'de Öğretmenler evi bölgesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Kazada araç motor sürücüsüne çarptı.
Elde edilen bilgiye göre motor sürücüsü yaralandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Girne'de Öğretmenler evi bölgesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Kazada araç motor sürücüsüne çarptı.
Elde edilen bilgiye göre motor sürücüsü yaralandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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