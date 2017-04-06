Girne'de korkutan yangın!

Girne'de park halindeki araç alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (05.04.2017 ), saat 04.30 sıralarında, Ozanköy’de Amir SOHEILI’nın ikametgahının avlusu içersinde park halinde bulunan jeep aracın motor bölümünde elektrik kontağından kaynaklanan kısa devre sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın birçok aksamı yanarak maddi zarar meydana gelmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.