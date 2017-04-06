 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.769
  • Altın 149,626
  • Dolar 3,7103
  • Euro 3,9582
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Girne'de korkutan yangın!

» »
Girne'de korkutan yangın!
Girne'de park halindeki araç alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (05.04.2017 ), saat 04.30 sıralarında, Ozanköy’de Amir SOHEILI’nın ikametgahının avlusu içersinde park halinde bulunan jeep aracın motor bölümünde elektrik kontağından kaynaklanan kısa devre sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın birçok aksamı yanarak maddi zarar meydana gelmiştir.

Polisin olayla  ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne Kaza Mahkemesi’nin verdiği süre, bugün doldu01 Nisan 2017 Cumartesi 12:35
  • Kaşgar'da araç denize düştü!31 Mart 2017 Cuma 22:05
  • Erhurman: Bu bölge eko-agro turizm için büyük bir potansiyel31 Mart 2017 Cuma 12:46
  • Resmen topuğuna sıkmaya çalıştılar...31 Mart 2017 Cuma 09:07
  • 34 yaşında hayatını kaybetti...26 Mart 2017 Pazar 11:27
  • Teleferiğe karşı eylem25 Mart 2017 Cumartesi 11:50
  • Lapta'da akıl almaz olay25 Mart 2017 Cumartesi 11:11
  • “Planlama onayı hukuksuz”24 Mart 2017 Cuma 14:02
  • 4 metre yükseklikten betona düştü...23 Mart 2017 Perşembe 15:35
  • Polisi fark edince kaçmaya çalıştılar22 Mart 2017 Çarşamba 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti