Girne’de kumarhane denetimi

Girne bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

11.11.2022 tarihinde, Girne bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 36 kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.