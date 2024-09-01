Girne’de Kumarhane Denetiminde 16 Kişiye Yasal İşlem

Girne, 31 Ağustos 2024 - Girne bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edildi.

Girne, 31 Ağustos 2024 - Girne bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edildi.

Polis ekipleri, yasaların ihlal edilmesini önlemek amacıyla Girne’deki kumarhanelerde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kumarhanelere girmeleri ve içeride bulunmaları yasak olan toplam 16 kişinin tespiti yapıldı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, kumarhanelerde yasaklı kişilerin bulunmasının ciddi bir suç teşkil ettiğini belirterek, benzer denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, bu tür ihlallerin önlenmesi için kumarhane sahiplerinin ve çalışanlarının da sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Girne Polis Müdürlüğü, bu tür suçların önlenmesi ve yasaların tam anlamıyla uygulanması için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.